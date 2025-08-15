Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
05:56 15.08.2025 (обновлено: 05:57 15.08.2025)
В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. Кроме того, в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.
происшествия, таганрог, новошахтинск, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. Кроме того, в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
14 августа, 23:43
 
Происшествия
 
 
