В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
2025-08-15T05:56:00+03:00
2025-08-15T05:56:00+03:00
2025-08-15T05:57:00+03:00
происшествия
таганрог
новошахтинск
каменск-шахтинский
юрий слюсарь
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. Кроме того, в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.
происшествия, таганрог, новошахтинск, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
