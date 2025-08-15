https://ria.ru/20250815/ataka-2035429760.html

В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 15.08.2025

В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области, никто... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах Ростовской области, никто не пострадал, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что произошло несколько возгораний сухой травы, которые были быстро потушены. Кроме того, в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.

