https://ria.ru/20250815/armiya-2035501052.html

ВС России освободили Александроград в ДНР

ВС России освободили Александроград в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025

ВС России освободили Александроград в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:17:00+03:00

2025-08-15T13:17:00+03:00

2025-08-15T14:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035504492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42ca8ae13dc68ce3a77973ca6bcecccf.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным ведомства, Александроград освободили благодаря действиям 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Бойцы при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и атаковали огневые точки и опорные пункты. Особую роль во время штурма сыграли операторы дронов, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав противника. БПЛА уничтожили десять единиц техники, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250814/vostok-2035244700.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР Кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР публикует Минобороны России. 2025-08-15T13:17 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины