ВС России освободили Александроград в ДНР
ВС России освободили Александроград в ДНР
Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:17:00+03:00
2025-08-15T13:17:00+03:00
2025-08-15T14:26:00+03:00
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным ведомства, Александроград освободили благодаря действиям 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Бойцы при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и атаковали огневые точки и опорные пункты. Особую роль во время штурма сыграли операторы дронов, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав противника. БПЛА уничтожили десять единиц техники, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
