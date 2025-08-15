Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Александроград в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 15.08.2025 (обновлено: 14:26 15.08.2025)
ВС России освободили Александроград в ДНР
Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным ведомства, Александроград освободили благодаря действиям 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Бойцы при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и атаковали огневые точки и опорные пункты. Особую роль во время штурма сыграли операторы дронов, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав противника. БПЛА уничтожили десять единиц техники, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины

ВС России освободили Александроград в ДНР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль село Александроград в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Александроград Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Бойцы "Востока" продолжают наступление после освобождения Искры
14 августа, 13:35

Накануне министерство также объявило о взятии села Искра на границе ДНР и Днепропетровской области.

По данным ведомства, Александроград освободили благодаря действиям 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Бойцы при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и атаковали огневые точки и опорные пункты.
Особую роль во время штурма сыграли операторы дронов, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав противника. БПЛА уничтожили десять единиц техники, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы РФ
Безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
