Армянская апостольская церковь раскритиковала продление ареста Карапетяна - РИА Новости, 16.08.2025
23:29 15.08.2025 (обновлено: 03:16 16.08.2025)
Армянская апостольская церковь раскритиковала продление ареста Карапетяна
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала попранием правосудия продление сроков содержания под стражей предпринимателя Самвела Карапетяна и архиепископа Микаэла Аджапахяна. В пятницу антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна на два месяца, а решением уголовного суда Еревана срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна был продлен на 10 дней. "Решениями о продлении сроков содержания под стражей архиепископа Микаэла Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна суды, поправ правосудие, в очередной продемонстрировали полную зависимость судов от правящей политической силы", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В тексте заявления также отмечается, что в результате подобных необоснованных решений правосудие приобретает карательную функцию, а суды превращаются в инструмент подавления свободы слова и свободы вероисповедания. В ААЦ считают, что такое поведение характерено для тоталитарных систем и не имеет ничего общего с демократическими ценностями, провозглашаемыми самими властями. "Репрессии в отношении Церкви, церковнослужителей и сторонников Церкви, а также средства информационного террора не могут заглушить голос совести и справедливости. Права архиепископа Микаэла Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна должны быть немедленно восстановлены, незаконное преследование должно быть исключено, и они должны быть немедленно освобождены из-под стражи", - подчеркивается в документе. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала попранием правосудия продление сроков содержания под стражей предпринимателя Самвела Карапетяна и архиепископа Микаэла Аджапахяна.
В пятницу антикоррупционный суд продлил арест Карапетяна на два месяца, а решением уголовного суда Еревана срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна был продлен на 10 дней.
"Решениями о продлении сроков содержания под стражей архиепископа Микаэла Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна суды, поправ правосудие, в очередной продемонстрировали полную зависимость судов от правящей политической силы", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В тексте заявления также отмечается, что в результате подобных необоснованных решений правосудие приобретает карательную функцию, а суды превращаются в инструмент подавления свободы слова и свободы вероисповедания.
В ААЦ считают, что такое поведение характерено для тоталитарных систем и не имеет ничего общего с демократическими ценностями, провозглашаемыми самими властями.
"Репрессии в отношении Церкви, церковнослужителей и сторонников Церкви, а также средства информационного террора не могут заглушить голос совести и справедливости. Права архиепископа Микаэла Аджапахяна и национального благотворителя Самвела Карапетяна должны быть немедленно восстановлены, незаконное преследование должно быть исключено, и они должны быть немедленно освобождены из-под стражи", - подчеркивается в документе.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
