Следователь не разрешил встречу католикоса с арестованным архиепископом - РИА Новости, 15.08.2025
15:26 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/armeniya-2035541248.html
Следователь не разрешил встречу католикоса с арестованным архиепископом
в мире
армения
ереван
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Следователь не разрешил в июле встречу католикоса всех армян Гарегина II с арестованным архиепископом Микаэлом Аджапахяном, сообщил на первом судебном заседании по делу священника его адвокат Ерем Саркисян. Ранее в пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к захвату власти. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения. Суд решил приступить к рассмотрению этого вопроса. "Следователь отклонил 14 июля ходатайство о проведении встречи архиепископа Микаэла с католикосом всех армян. Оснований для отклонения не было, и встреча с католикосом всех армян не могла каком-либо образом препятствовать расследованию", — отметил адвокат. Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника. Сам владыка в обращении к сторонникам заявил, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят". Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
армения
ереван
в мире, армения, ереван, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
