Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении - РИА Новости, 15.08.2025
10:13 15.08.2025 (обновлено: 11:17 15.08.2025)
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении
в мире
россия
армения
алексей оверчук
сша
дональд трамп
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Армения является для России стратегическим партнером, Москва поддерживает все, что хорошо для Еревана, сказал вице-премьер-министр Алексей Оверчук, отвечая на вопрос о так называемом "маршруте Трампа".Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении."Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа".Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам."Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.
в мире, россия, армения, алексей оверчук, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Армения, Алексей Оверчук, США, Дональд Трамп
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении

Оверчук: Россия поддерживает всё, что хорошо для Армении

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Армения является для России стратегическим партнером, Москва поддерживает все, что хорошо для Еревана, сказал вице-премьер-министр Алексей Оверчук, отвечая на вопрос о так называемом "маршруте Трампа".
Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
"Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа".
Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам.
"Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт назвал страны, которым будет выгоден "Маршрут Трампа"
В мире Россия Армения Алексей Оверчук США Дональд Трамп
 
 
