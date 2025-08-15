https://ria.ru/20250815/armeniya-2035457955.html

Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении

Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении - РИА Новости, 15.08.2025

Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении

Армения является для России стратегическим партнером, Москва поддерживает все, что хорошо для Еревана, сказал вице-премьер-министр Алексей Оверчук, отвечая на... РИА Новости, 15.08.2025

ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Армения является для России стратегическим партнером, Москва поддерживает все, что хорошо для Еревана, сказал вице-премьер-министр Алексей Оверчук, отвечая на вопрос о так называемом "маршруте Трампа".Ранее Армения и США договорились о реализации "маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении."Армения является нашим стратегическим союзником. Если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе", - сказал Оверчук журналистам, отвечая на вопрос о реализации "маршрута Трампа".Он подчеркнул, что Россия поддерживает мирные процессы на Южном Кавказе, что целиком и полностью отвечают ее интересам."Конечно, в рамках тех договоренностей, которые, очевидно, могут быть достигнуты, возникают некоторые нюансы, которые нам предстоит уточнить вместе с армянской и азербайджанской сторонами", - добавил Оверчук.

