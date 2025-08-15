Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении продлил арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну - РИА Новости, 15.08.2025
15:32 15.08.2025 (обновлено: 15:55 15.08.2025)
Суд в Армении продлил арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну
Суд в Армении продлил арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну
в мире
армения
ереван
россия
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
никол пашинян
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Суд в Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения арестованному архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого власти страны обвиняют в призывах к свержению власти, и продлил ему арест на 10 дней."Обоснование стороны защиты не убедительны, на этом основании ходатайство об освобождении из-под ареста (архиепископа - ред.) подлежит отклонению, арест продлевается на 10 дней", - заявила судья Армине Меликсетян.Ранее в пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к захвату власти. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника.Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская.
армения
ереван
россия
в мире, армения, ереван, россия, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, никол пашинян, facebook
В мире, Армения, Ереван, Россия, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Facebook
© SputnikАрхиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване
© Sputnik
ЕРЕВАН, 15 авг - РИА Новости. Суд в Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения арестованному архиепископу Микаэлу Аджапахяну, которого власти страны обвиняют в призывах к свержению власти, и продлил ему арест на 10 дней.
"Обоснование стороны защиты не убедительны, на этом основании ходатайство об освобождении из-под ареста (архиепископа - ред.) подлежит отклонению, арест продлевается на 10 дней", - заявила судья Армине Меликсетян.
Ранее в пятницу в Ереване стартовало первое заседание суда по делу архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следственный комитет Армении обвиняет в призывах к захвату власти. В начале заседания адвокат Ерем Саркисян попросил в первоочередном порядке рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения.
Ранее Армянская апостольская церковь осудила принятое 30 июля решение апелляционного суда Армении, оставившего под арестом архиепископа Микаэла Аджапахяна, и призвала суд и прокуратуру незамедлительно освободить священника.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская.
