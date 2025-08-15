Рейтинг@Mail.ru
Россотрудничество: в США планируется открыть выставку, посвященную АлСибу - РИА Новости, 15.08.2025
19:06 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035615049.html
Россотрудничество: в США планируется открыть выставку, посвященную АлСибу
Россотрудничество: в США планируется открыть выставку, посвященную АлСибу - РИА Новости, 15.08.2025
Россотрудничество: в США планируется открыть выставку, посвященную АлСибу
Выставка, посвященная воздушной трассе Аляска-Сибирь, которая была одним из важнейших маршрутов ленд-лиза в годы Второй мировой войны, планируется к показу в... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:06:00+03:00
2025-08-15T19:06:00+03:00
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русское географическое общество
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Выставка, посвященная воздушной трассе Аляска-Сибирь, которая была одним из важнейших маршрутов ленд-лиза в годы Второй мировой войны, планируется к показу в США, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве. "В США планируется к показу выставка, посвященная АлСибу. Над ней сейчас совместно работают Русский дом в Вашингтоне и Русское географическое общество. Подготовка этой выставки очень символична. В годы Второй мировой войны между СССР и США действовала программа ленд-лиза. Одним из её важнейших маршрутов была воздушная трасса Аляска-Сибирь (АлСиб)", - говорится в сообщении. В Россотрудничестве выразили надежду, что такие проекты, основанные на общей исторической памяти, помогут сближению России и США, а также напомнили, что с 1942 по 1945 годы советские лётчики перегнали с Аляски через Берингов пролив и Сибирь на Восточный фронт около 8 тысяч боевых самолётов - истребителей, бомбардировщиков, транспортных машин. Добавляется, что 22 августа в Русском доме в Вашингтоне состоится показ художественного фильма "Ржев" в рамках Ночи кино. "В этом году представители Русского дома в день 80-й годовщины Встречи на Эльбе в составе делегации посольства РФ в США возложили цветы к мемориалу "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище. Мероприятие прошло впервые с 2021 года, в нем приняли участие российские дипломаты и соотечественники, представители дипмиссий стран СНГ, ветераны, а также сотрудники Госдепартамента США", - напомнили в Россотрудничестве. Президент России Владимир Путин в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой. В Магадане он возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны. Памятник открыли в день 75-летия Победы - 9 мая 2020 года. Мемориал расположен около здания аэровокзала на 13-м километре федеральной трассы "Колыма". Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском. Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.
сша
россия
вашингтон (штат)
сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русское географическое общество, снг, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русское географическое общество, СНГ, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Выставка, посвященная воздушной трассе Аляска-Сибирь, которая была одним из важнейших маршрутов ленд-лиза в годы Второй мировой войны, планируется к показу в США, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
США планируется к показу выставка, посвященная АлСибу. Над ней сейчас совместно работают Русский дом в Вашингтоне и Русское географическое общество. Подготовка этой выставки очень символична. В годы Второй мировой войны между СССР и США действовала программа ленд-лиза. Одним из её важнейших маршрутов была воздушная трасса Аляска-Сибирь (АлСиб)", - говорится в сообщении.
В Россотрудничестве выразили надежду, что такие проекты, основанные на общей исторической памяти, помогут сближению России и США, а также напомнили, что с 1942 по 1945 годы советские лётчики перегнали с Аляски через Берингов пролив и Сибирь на Восточный фронт около 8 тысяч боевых самолётов - истребителей, бомбардировщиков, транспортных машин.
Добавляется, что 22 августа в Русском доме в Вашингтоне состоится показ художественного фильма "Ржев" в рамках Ночи кино.
"В этом году представители Русского дома в день 80-й годовщины Встречи на Эльбе в составе делегации посольства РФ в США возложили цветы к мемориалу "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище. Мероприятие прошло впервые с 2021 года, в нем приняли участие российские дипломаты и соотечественники, представители дипмиссий стран СНГ, ветераны, а также сотрудники Госдепартамента США", - напомнили в Россотрудничестве.
Президент России Владимир Путин в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой. В Магадане он возложил цветы к мемориалу "Героям АлСиба", который символизирует сотрудничество Советского Союза и США в годы Второй мировой войны.
Памятник открыли в день 75-летия Победы - 9 мая 2020 года. Мемориал расположен около здания аэровокзала на 13-м километре федеральной трассы "Колыма".
Всего за годы войны летчики перебросили по АлСибу почти 8 тысяч самолетов. Полёты по этому маршруту в сложных условиях Севера были связаны с большим риском.
Самым трудным и опасным был путь протяжённостью 1,2 тысячи километров от Сеймчана до Якутска, проходивший над горным хребтом Черского и Верхоянским, вблизи "Полюса холода" - Оймякона. Летчикам в этих условиях приходилось летать на больших высотах и при очень низких температурах, применяя кислородные маски.
СШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинДональд ТрампФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Русское географическое обществоСНГВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
