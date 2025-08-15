Рейтинг@Mail.ru
На Алтае подросток облил друга бензином и поджег - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/altay-2035443183.html
На Алтае подросток облил друга бензином и поджег
На Алтае подросток облил друга бензином и поджег - РИА Новости, 15.08.2025
На Алтае подросток облил друга бензином и поджег
Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:08:00+03:00
2025-08-15T09:08:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
хабарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… В селе Мартовка Хабарского района двое несовершеннолетних мальчиков зашли в домовладение к односельчанину, где нашли канистру с бензином. После того, как 13-летний подросток вдохнул пары бензина, он часть воспламеняющейся жидкости вылил на 11-летнего друга и поджег", - говорится в сообщении. С ожогами мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. Инцидентом заинтересовалась краевая прокуратура. "Прокурором Алтайского края Антоном Германом поручено территориальному прокурору провести проверку, установив причины и условия произошедшего, оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Как сообщают в МВД по региону, подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Готовится ходатайство в суд о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250814/kamyshin-2035402465.html
алтайский край
россия
хабарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия, хабарский район
Происшествия, Алтайский край, Россия, Хабарский район
На Алтае подросток облил друга бензином и поджег

СК возбудил дело против подростка за поджог друга в Алтайском крае

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… В селе Мартовка Хабарского района двое несовершеннолетних мальчиков зашли в домовладение к односельчанину, где нашли канистру с бензином. После того, как 13-летний подросток вдохнул пары бензина, он часть воспламеняющейся жидкости вылил на 11-летнего друга и поджег", - говорится в сообщении.
С ожогами мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. Инцидентом заинтересовалась краевая прокуратура.
"Прокурором Алтайского края Антоном Германом поручено территориальному прокурору провести проверку, установив причины и условия произошедшего, оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Как сообщают в МВД по региону, подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Готовится ходатайство в суд о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Камышине возбудили уголовное дело после убийства федерального судьи
14 августа, 22:13
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияХабарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала