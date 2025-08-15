На Алтае подросток облил друга бензином и поджег
СК возбудил дело против подростка за поджог друга в Алтайском крае
© Фото : СК России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… В селе Мартовка Хабарского района двое несовершеннолетних мальчиков зашли в домовладение к односельчанину, где нашли канистру с бензином. После того, как 13-летний подросток вдохнул пары бензина, он часть воспламеняющейся жидкости вылил на 11-летнего друга и поджег", - говорится в сообщении.
С ожогами мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. Инцидентом заинтересовалась краевая прокуратура.
"Прокурором Алтайского края Антоном Германом поручено территориальному прокурору провести проверку, установив причины и условия произошедшего, оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Как сообщают в МВД по региону, подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Готовится ходатайство в суд о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних.