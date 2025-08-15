https://ria.ru/20250815/altay-2035443183.html

На Алтае подросток облил друга бензином и поджег

На Алтае подросток облил друга бензином и поджег - РИА Новости, 15.08.2025

На Алтае подросток облил друга бензином и поджег

Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:08:00+03:00

2025-08-15T09:08:00+03:00

2025-08-15T09:08:00+03:00

происшествия

алтайский край

россия

хабарский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

БАРНАУЛ, 15 авг - РИА Новости. Подросток облил 11-летнего товарища бензином и поджег в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… В селе Мартовка Хабарского района двое несовершеннолетних мальчиков зашли в домовладение к односельчанину, где нашли канистру с бензином. После того, как 13-летний подросток вдохнул пары бензина, он часть воспламеняющейся жидкости вылил на 11-летнего друга и поджег", - говорится в сообщении. С ожогами мальчик госпитализирован в медицинское учреждение. Инцидентом заинтересовалась краевая прокуратура. "Прокурором Алтайского края Антоном Германом поручено территориальному прокурору провести проверку, установив причины и условия произошедшего, оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Как сообщают в МВД по региону, подростка поставили на профилактический учет, а его мать привлекли к ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Готовится ходатайство в суд о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250814/kamyshin-2035402465.html

алтайский край

россия

хабарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, россия, хабарский район