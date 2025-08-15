https://ria.ru/20250815/aleksandrograd-2035499849.html

ВС России освободили Александроград в ДНР

ВС России освободили Александроград в ДНР

ВС России освободили Александроград в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.Об освобождении Искры МО РФ сообщило 14 августа.

