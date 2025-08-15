ВС России освободили Александроград в ДНР

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 15.08.2025 (обновлено: 14:07 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/aleksandrograd-2035499849.html
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.Об освобождении Искры МО РФ сообщило 14 августа.
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
Об освобождении Искры МО РФ сообщило 14 августа.
Работа российских десантников за Часовым Яром в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
Вчера, 11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
