https://ria.ru/20250815/aleksandrograd-2035499849.html
ВС России освободили Александроград в ДНР
ВС России освободили Александроград в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
ВС России освободили Александроград в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:12:00+03:00
2025-08-15T13:12:00+03:00
2025-08-15T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035504492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42ca8ae13dc68ce3a77973ca6bcecccf.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Александроград в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.Об освобождении Искры МО РФ сообщило 14 августа.
https://ria.ru/20250815/desantniki-2035471706.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035504492_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5219fa761f465db76225d3ef376c0823.jpg
Кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР
Кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР публикует Минобороны России.
2025-08-15T13:12
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Александроград в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Александроград в ДНР