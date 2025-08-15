https://ria.ru/20250815/aftershok-2035416639.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 26 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5, десять из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в краевом главке МЧС России. "За сутки произошли 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались 10 раз, их сила составила 2-3 балла", — сообщается в Telegram-канале ведомства. Как следует из сообщения, в пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 19 человек, включая пятерых детей, с которыми работают психологи. На Ключевском вулкане зафиксировали три пепловых выброса, сохраняется угроза размытия участка трассы Мильково-Усть-Камчатск. Спасатели предупреждают о возможных выбросах пепла из Ключевского вулкана на высоту до 12 километров. Туристам рекомендовано избегать посещения Авачинского и Ключевского вулканов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. Подземные толчки 30 июля спровоцировали извержение вулкана Ключевского, которое продолжается с 31 июля.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5, десять из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в краевом главке МЧС России.
"За сутки произошли 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались 10 раз, их сила составила 2-3 балла", — сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Как следует из сообщения, в пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 19 человек, включая пятерых детей, с которыми работают психологи.
На Ключевском вулкане зафиксировали три пепловых выброса, сохраняется угроза размытия участка трассы Мильково-Усть-Камчатск.
Спасатели предупреждают о возможных выбросах пепла из Ключевского вулкана на высоту до 12 километров. Туристам рекомендовано избегать посещения Авачинского и Ключевского вулканов.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. Подземные толчки 30 июля спровоцировали извержение вулкана Ключевского, которое продолжается с 31 июля.