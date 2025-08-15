https://ria.ru/20250815/aftershok-2035416639.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 26 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 26 афтершоков

На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5, десять из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в краевом главке...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. На Камчатке за последние сутки зарегистрировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5, десять из них ощущались в населенных пунктах, сообщили в краевом главке МЧС России. "За сутки произошли 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались 10 раз, их сила составила 2-3 балла", — сообщается в Telegram-канале ведомства. Как следует из сообщения, в пунктах временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 19 человек, включая пятерых детей, с которыми работают психологи. На Ключевском вулкане зафиксировали три пепловых выброса, сохраняется угроза размытия участка трассы Мильково-Усть-Камчатск. Спасатели предупреждают о возможных выбросах пепла из Ключевского вулкана на высоту до 12 километров. Туристам рекомендовано избегать посещения Авачинского и Ключевского вулканов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. Подземные толчки 30 июля спровоцировали извержение вулкана Ключевского, которое продолжается с 31 июля.

