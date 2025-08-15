https://ria.ru/20250815/aeroflot-2035657293.html

"Аэрофлот" восстановил работу личного кабинета после кибератаки

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" восстановил работу личного кабинета, все мили пассажиров сохранились, следует из данных сайта компании, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Веб-приложение на данный момент работает со сбоями. Компания сообщала РИА Новости 5 августа, что ведутся работы над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров после кибератаки, утечки информации нет. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

