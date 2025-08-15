https://ria.ru/20250815/a7-2035507281.html

А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее работу

15.08.2025

Включение компании A7 (созданной ПСБ) и ее подразделений в санкционный список не окажет влияния на ее деятельность, сообщили в пресс-службе платежного агента.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Включение компании A7 (созданной ПСБ) и ее подразделений в санкционный список не окажет влияния на ее деятельность, сообщили в пресс-службе платежного агента. Ранее Минфин США внес компанию А7 в санкционный список. "Включение A7 и ее подразделений в санкционный список не оказывает влияния на деятельность компании, поскольку наша инфраструктура изначально строилась с учетом с возможных ограничений. Мы продолжаем работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность проводимых операций. Все транзакции доступны клиентам без ограничений", - сообщили в пресс-службе. В компании добавили, что А7 уже показала устойчивость после введенных санкций ЕС и сейчас остается надежным и предсказуемым партнером для российского бизнеса.

