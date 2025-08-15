https://ria.ru/20250815/a7-2035507281.html
А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее работу
А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее работу - РИА Новости, 15.08.2025
А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее работу
Включение компании A7 (созданной ПСБ) и ее подразделений в санкционный список не окажет влияния на ее деятельность, сообщили в пресс-службе платежного агента. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:44:00+03:00
2025-08-15T13:44:00+03:00
2025-08-15T13:44:00+03:00
компания «а7»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_166e9abe7b3daecf0c04f5fa7ae4ffd3.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Включение компании A7 (созданной ПСБ) и ее подразделений в санкционный список не окажет влияния на ее деятельность, сообщили в пресс-службе платежного агента. Ранее Минфин США внес компанию А7 в санкционный список. "Включение A7 и ее подразделений в санкционный список не оказывает влияния на деятельность компании, поскольку наша инфраструктура изначально строилась с учетом с возможных ограничений. Мы продолжаем работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность проводимых операций. Все транзакции доступны клиентам без ограничений", - сообщили в пресс-службе. В компании добавили, что А7 уже показала устойчивость после введенных санкций ЕС и сейчас остается надежным и предсказуемым партнером для российского бизнеса.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_38b7d2a6e944310f10b7a3743d7c1834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компания «а7»
А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее работу
А7: включение компании в санкционный список не повлияет на ее деятельность
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Включение компании A7 (созданной ПСБ) и ее подразделений в санкционный список не окажет влияния на ее деятельность, сообщили в пресс-службе платежного агента.
Ранее Минфин США внес компанию А7 в санкционный список.
"Включение A7 и ее подразделений в санкционный список не оказывает влияния на деятельность компании, поскольку наша инфраструктура изначально строилась с учетом с возможных ограничений. Мы продолжаем работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность проводимых операций. Все транзакции доступны клиентам без ограничений", - сообщили в пресс-службе.
В компании добавили, что А7 уже показала устойчивость после введенных санкций ЕС и сейчас остается надежным и предсказуемым партнером для российского бизнеса.