У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3
05:39 14.08.2025
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.08.2025
происшествия
охотское море
итуруп
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Охотском море 14 августа в 12.46 (4.46 мск). Эпицентр располагался в 206 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 393 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
охотское море
итуруп
происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Охотском море 14 августа в 12.46 (4.46 мск). Эпицентр располагался в 206 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 393 километра", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 01:02
 
ПроисшествияОхотское мореИтурупЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Заголовок открываемого материала