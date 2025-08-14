https://ria.ru/20250814/zemletryasenie-2035154203.html

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 14.08.2025

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:39:00+03:00

2025-08-14T05:39:00+03:00

2025-08-14T05:39:00+03:00

происшествия

охотское море

итуруп

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961185174_0:0:3342:1879_1920x0_80_0_0_7961a5d5ac143c04d836379bc2fcfcd8.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Охотском море 14 августа в 12.46 (4.46 мск). Эпицентр располагался в 206 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 393 километра", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250814/kamchatka-2035141056.html

охотское море

итуруп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области