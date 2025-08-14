Рейтинг@Mail.ru
14.08.2025
Зеленский стал менее неприкасаемой фигурой на Украине, пишет FT
09:27 14.08.2025
Зеленский стал менее неприкасаемой фигурой на Украине, пишет FT
Владимир Зеленский действиями в отношении антикоррупционных ведомств на Украине ослабил свои позиции в стране и стал менее "неприкасаемой фигурой", пишет газета РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский действиями в отношении антикоррупционных ведомств на Украине ослабил свои позиции в стране и стал менее "неприкасаемой фигурой", пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко. "Ослабление позиций Зеленского на родине во многом обусловлено его собственными усилиями", - пишет издание. По мнению Фесенко, скандал вокруг украинского закона об ограничении деятельности антикоррупционных органов нанес ущерб положению Зеленского и сделал его менее "неприкасаемой фигурой". Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский действиями в отношении антикоррупционных ведомств на Украине ослабил свои позиции в стране и стал менее "неприкасаемой фигурой", пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.
"Ослабление позиций Зеленского на родине во многом обусловлено его собственными усилиями", - пишет издание.
По мнению Фесенко, скандал вокруг украинского закона об ограничении деятельности антикоррупционных органов нанес ущерб положению Зеленского и сделал его менее "неприкасаемой фигурой".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
