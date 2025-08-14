https://ria.ru/20250814/zdravookhranenie-2035310613.html

Министры здравоохранения России и Киргизии утвердили план сотрудничества

Министры здравоохранения России и Киргизии утвердили план сотрудничества - РИА Новости, 14.08.2025

Министры здравоохранения России и Киргизии утвердили план сотрудничества

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его коллега из Киргизии Эркин Чечейбаев утвердили план действий по развитию двустороннего сотрудничества,... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T16:36:00+03:00

2025-08-14T16:36:00+03:00

2025-08-14T16:36:00+03:00

россия

киргизия

михаил мурашко

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его коллега из Киргизии Эркин Чечейбаев утвердили план действий по развитию двустороннего сотрудничества, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. В Киргизии с официальным визитом находится председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата. На полях совета министры здравоохранения РФ и Киргизии провели двусторонние переговоры. "В ходе встречи стороны утвердили план сотрудничества в рамках реализации межправительственного соглашения в области здравоохранения, медицинского образования и науки, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между странами", - рассказали в ведомстве. Мурашко сообщил журналистам, что сотрудничество с Киргизией сегодня движется по многим направлениям, главным звеном в его развитии стало подписание соглашения в октябре 2024 года. "Ключевые направления в развитии сотрудничества - это улучшение национальных систем здравоохранения, сотрудничество в области организации профилактики лечения заболеваний, как неинфекционных, так и инфекционных, формирование здорового образа жизни, вопросы государственного регулирования в сфере обращения медицинской продукции, это взаимодействие движется в рамках ЕврАзЭС. Одно из важнейших направлений сотрудничества – это кадровые вопросы, экстренная медицина. И, конечно же, ключевым мы видим еще и направление сотрудничества в области информатизации", - отметил министр. Он добавил, что Минздравы России и Киргизии подписали дорожную карту о конкретных мерах на 2025-2026 годы.

https://ria.ru/20250814/kirgiziya-2035166285.html

https://ria.ru/20250729/kirgiziya-2032119448.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, михаил мурашко, михаил мишустин, евразийский экономический союз