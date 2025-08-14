Министры здравоохранения России и Киргизии утвердили план сотрудничества
Мурашко и Чечейбаев утвердили план сотрудничества в сфере здравоохранения
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 14 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его коллега из Киргизии Эркин Чечейбаев утвердили план действий по развитию двустороннего сотрудничества, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
В Киргизии с официальным визитом находится председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата. На полях совета министры здравоохранения РФ и Киргизии провели двусторонние переговоры.
"В ходе встречи стороны утвердили план сотрудничества в рамках реализации межправительственного соглашения в области здравоохранения, медицинского образования и науки, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между странами", - рассказали в ведомстве.
Мурашко сообщил журналистам, что сотрудничество с Киргизией сегодня движется по многим направлениям, главным звеном в его развитии стало подписание соглашения в октябре 2024 года.
"Ключевые направления в развитии сотрудничества - это улучшение национальных систем здравоохранения, сотрудничество в области организации профилактики лечения заболеваний, как неинфекционных, так и инфекционных, формирование здорового образа жизни, вопросы государственного регулирования в сфере обращения медицинской продукции, это взаимодействие движется в рамках ЕврАзЭС. Одно из важнейших направлений сотрудничества – это кадровые вопросы, экстренная медицина. И, конечно же, ключевым мы видим еще и направление сотрудничества в области информатизации", - отметил министр.
Он добавил, что Минздравы России и Киргизии подписали дорожную карту о конкретных мерах на 2025-2026 годы.
