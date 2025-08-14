Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/zaschita-2035180326.html
МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете
МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете - РИА Новости, 14.08.2025
МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете
Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T10:07:00+03:00
2025-08-14T10:07:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль", - говорится в материалах управления. В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта - базовый - сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень - усиленный - во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты - проактивном - пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений. "Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления", - рассказывается в карточках. Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов - это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.
https://ria.ru/20250813/gosuslugi-2034926080.html
https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034224896.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД рассказало о защите аккаунтов в интернете

МВД назвало пять уровней защиты аккаунтов в интернете

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Существуют пять уровней защиты аккаунтов в интернете - от "никакого" до создания резервных копий офлайн на зашифрованных контейнерах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Уровень 0: никакой. Один пароль на все случаи жизни, который хранится в документе с названием "пароль", - говорится в материалах управления.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"
13 августа, 06:35
В карточках отмечается, что первый уровень защиты аккаунта - базовый - сильные пароли для важных сервисов хранятся в менеджере паролей. Второй уровень - усиленный - во всех аккаунтах включена двухфакторная аутентификация, размышления об использовании спецприложения или электронных ключей. При третьем уровне защиты - проактивном - пользователь использует физический ключ, ставит уникальные адреса и минимальные права, а также использует аппаратные ключи, отдельную почту для критичных сервисов и проверяет права приложений.
"Уровень 4: физический ключ - основной фактор. Отдельные устройства. Шифрование. Отдельный "чистый" девайс для финансов, офлайн-резервные копии на зашифрованных контейнерах, мониторинг утечек и план восстановления", - рассказывается в карточках.
Правоохранители подчеркнули, что защита своих аккаунтов - это не про паранойю, а про здравый смысл и осознанность в цифровом мире.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Детские сим-карты защитят младшее поколение от мошенников, считает депутат
8 августа, 18:50
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала