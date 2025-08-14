https://ria.ru/20250814/zapad-2035225421.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 14.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 225... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск в Харьковской области, Кировск и Колодези в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
