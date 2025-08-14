Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС
15:19 14.08.2025
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2025
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу, по праву на интеллектуальную собственность, мы ответили и по нашим дипканалам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива, как находящегося в ректорах, так находящегося в хранилище. И думаем, что может быть развязка переговорная США даст ответы в том числе на эти вопросы. Вообще, мы регулярно докладываем президенту о положении дел на электростанции, о наших планах по ее дальнейшему использованию, по развитию атомной электростанции. В каком-то смысле, может быть, формируя часть переговорных позиций между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией", – сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
в мире, сша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, новости - ядерные технологии
В мире, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС

Лихачев: "Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу, по праву на интеллектуальную собственность, мы ответили и по нашим дипканалам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива, как находящегося в ректорах, так находящегося в хранилище. И думаем, что может быть развязка переговорная США даст ответы в том числе на эти вопросы. Вообще, мы регулярно докладываем президенту о положении дел на электростанции, о наших планах по ее дальнейшему использованию, по развитию атомной электростанции. В каком-то смысле, может быть, формируя часть переговорных позиций между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией", – сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Глава Росатома назвал вариант передачи ЗАЭС под управление США фантастикой
В мире, США, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
 
 
