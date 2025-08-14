https://ria.ru/20250814/zaes-2035287743.html

"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС

"Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива на ЗАЭС

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Росатом" готов обсуждать с США судьбу американского топлива в реакторах и хранилищах Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Американская сторона доносила до нас определенные озабоченности по топливу, по праву на интеллектуальную собственность, мы ответили и по нашим дипканалам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива, как находящегося в ректорах, так находящегося в хранилище. И думаем, что может быть развязка переговорная США даст ответы в том числе на эти вопросы. Вообще, мы регулярно докладываем президенту о положении дел на электростанции, о наших планах по ее дальнейшему использованию, по развитию атомной электростанции. В каком-то смысле, может быть, формируя часть переговорных позиций между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией", – сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

