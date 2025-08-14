https://ria.ru/20250814/zaes-2035284445.html

Лихачев рассказал об ударах ВСУ по энергоинфраструктуре ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".

