Лихачев рассказал об ударах ВСУ по энергоинфраструктуре ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 14.08.2025 (обновлено: 15:07 14.08.2025)
Лихачев рассказал об ударах ВСУ по энергоинфраструктуре ЗАЭС
Лихачев рассказал об ударах ВСУ по энергоинфраструктуре ЗАЭС - РИА Новости, 14.08.2025
Лихачев рассказал об ударах ВСУ по энергоинфраструктуре ЗАЭС
Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США,... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные целенаправленно били по транспортной и энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС, чтобы расшатать ситуацию перед саммитом Россия - США, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно же, инфраструктура находится под угрозой. Более того, целенаправленно били по транспортной и инфраструктуре энергоснабжения станции. Причина понятна – это расшатывание ситуации накануне переговоров, это уже такая, к сожалению, традиционная политика по удержанию в страхе жителей Энергодара. Эти попытки нагнетать страх, запугивать - они продолжаются как массово, так и индивидуально", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия-24".
Специальная военная операция на Украине
 
 
