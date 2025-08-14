https://ria.ru/20250814/vulkan-2035172919.html

Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили в прокуратуре региона."Подсудимый признан виновным по части третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в ведомстве.Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в силу.Гибель туристов на Камчатке

