Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили в прокуратуре региона.
"Подсудимый признан виновным по части третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в ведомстве.
Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в силу.
Гибель туристов на Камчатке
- Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти человек под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений.
- Оно проходило при официальном запрете посещения вулкана Ключевской. Путешественники заплатили за тур около миллиона рублей.
- Как указали в прокуратуре, проводники не дали им времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.
- Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона.
- В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.
- Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере.
- Директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего опасный тур, осудили на четыре года колонии, но 10 июня освободили условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено.
