Рейтинг@Mail.ru
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 14.08.2025 (обновлено: 09:35 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vulkan-2035172919.html
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане - РИА Новости, 14.08.2025
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
Усть-Камчатский районный суд вынес приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T02:39:00+03:00
2025-08-14T09:35:00+03:00
россия
происшествия
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035171115_78:0:2423:1319_1920x0_80_0_0_fe55d9699af021e29ac4d547d2b8bba1.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили в прокуратуре региона."Подсудимый признан виновным по части третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в ведомстве.Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в силу.Гибель туристов на Камчатке
https://ria.ru/20250519/sud-2017752556.html
https://ria.ru/20250808/kamchatka-2034054348.html
https://ria.ru/20250710/turist-2028387115.html
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035171115_664:0:2423:1319_1920x0_80_0_0_c7b2489e53a930de8d550abce5875e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, камчатский край
Россия, Происшествия, Камчатский край

Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане

© Прокуратура Камчатского краяИван Алабугин в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео
Иван Алабугин в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Прокуратура Камчатского края
Иван Алабугин в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Усть-Камчатский районный суд вынес приговор гиду Ивану Алабугину по делу о гибели восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской, сообщили в прокуратуре региона.
"Подсудимый признан виновным по части третьей статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)", — отметили в ведомстве.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Осужденный организатор смертельного тура на Эльбрус обжаловал приговор
19 мая, 05:31
Суд отправил Алабугина на 4,5 года в колонию общего режима, запретив три года заниматься туристической деятельностью. Приговор еще не вступил в силу.

Гибель туристов на Камчатке

  • Трагедия произошла в сентябре 2022 года, когда группа из десяти человек под руководством непрофессиональных гидов отправилась на восхождение по неутвержденному маршруту без необходимых разрешений.
  • Оно проходило при официальном запрете посещения вулкана Ключевской. Путешественники заплатили за тур около миллиона рублей.
  • Как указали в прокуратуре, проводники не дали им времени для акклиматизации на высоте 3300 метров и продолжили восхождение, что привело к трагическим последствиям.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Парки Вулканы Камчатки обратились к туристам с рекомендациями
8 августа, 03:35
  • Второго сентября на высоте 4000 метров двум туристам стало плохо, и они с Алабугиным спустились в базовый лагерь. Остальные восемь участников группы вместе с гидом Андреем Мищенко продолжили путь до высоты 4400 метров, но на обратном пути сорвались с ледового склона.
  • В результате падения один человек погиб сразу, остальные получили тяжелые травмы. Семь туристов и гид умерли от переохлаждения до прибытия спасателей.
  • Спасательная операция продолжалась несколько дней в сложных погодных условиях. Удалось эвакуировать только Алабугина и двух туристов, оставшихся в базовом лагере.
  • Директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, организовавшего опасный тур, осудили на четыре года колонии, но 10 июня освободили условно-досрочно. В отношении погибшего гида Мищенко уголовное производство прекращено.
Доследственная проверка по факту смерти туриста из Москвы в Валдайском районе в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Новгородской области турист умер от удара молнии
10 июля, 15:56
 
РоссияПроисшествияКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала