В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека
2025-08-14T21:30:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека ранены в Курской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара ранена семейная пара. У 42-летних мужчины и женщины осколочные ранения средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Хинштейна, еще одна атака дрона произошла в селе Званном Глушковского района. В результате удара пострадал 75-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде. У него лёгкие ранения."Машинами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - добавил он.
