В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 14.08.2025 (обновлено: 21:37 14.08.2025)
В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека
В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека - РИА Новости, 14.08.2025
В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека
Три человека ранены в Курской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 14.08.2025
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
глушковский район
александр хинштейн
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека ранены в Курской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара ранена семейная пара. У 42-летних мужчины и женщины осколочные ранения средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Хинштейна, еще одна атака дрона произошла в селе Званном Глушковского района. В результате удара пострадал 75-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде. У него лёгкие ранения."Машинами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - добавил он.
курская область
рыльский район
глушковский район
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, рыльский район, глушковский район, александр хинштейн
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Глушковский район, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке беспилотников пострадали три человека

Хинштейн: в Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Три человека ранены в Курской области в результате атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в деревне Свобода Рыльского района. В результате удара ранена семейная пара. У 42-летних мужчины и женщины осколочные ранения средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, еще одна атака дрона произошла в селе Званном Глушковского района. В результате удара пострадал 75-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде. У него лёгкие ранения.
"Машинами скорой медицинской помощи все пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшей поправки!" - добавил он.
Саперы в Курской области начали обезвреживать мины, напечатанные на 3-D принтере - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Курской области обезвредили более 13 тысяч боеприпасов с 2024 года
13 августа, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРыльский районГлушковский районАлександр Хинштейн
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
