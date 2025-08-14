https://ria.ru/20250814/vsu-2035392555.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 14.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому району. Ранен один мирный житель. В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу. В селе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также посечён осколками легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в Белгородском районе в результате ударов дронов в селе Бочковка повреждены гараж и окна в частном доме, в посёлке Майский - кровля частного дома, в селе Никольское - окна, забор и ворота.Также, по словам главы региона, в Белгороде атаками беспилотников повреждён фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трёх многоквартирных домов, повреждён забор частного домовладения, осколками посечены 23 автомобиля. Также у одного коммерческого объекта повреждена кровля, у ещё одного предприятия - остекление."Все оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атак уточняется", - добавил Гладков.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ
продолжают наносить удары по Белгороду
и Белгородскому району
. Ранен один мирный житель. В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу. В селе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также посечён осколками легковой автомобиль", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Кроме того, в Белгородском районе в результате ударов дронов в селе Бочковка повреждены гараж и окна в частном доме, в посёлке Майский - кровля частного дома, в селе Никольское - окна, забор и ворота.
Также, по словам главы региона, в Белгороде атаками беспилотников повреждён фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трёх многоквартирных домов, повреждён забор частного домовладения, осколками посечены 23 автомобиля. Также у одного коммерческого объекта повреждена кровля, у ещё одного предприятия - остекление.
"Все оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атак уточняется", - добавил Гладков.