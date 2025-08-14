Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 14.08.2025 (обновлено: 20:37 14.08.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 14.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок
Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.08.2025
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому району. Ранен один мирный житель. В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу. В селе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также посечён осколками легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, в Белгородском районе в результате ударов дронов в селе Бочковка повреждены гараж и окна в частном доме, в посёлке Майский - кровля частного дома, в селе Никольское - окна, забор и ворота.Также, по словам главы региона, в Белгороде атаками беспилотников повреждён фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трёх многоквартирных домов, повреждён забор частного домовладения, осколками посечены 23 автомобиля. Также у одного коммерческого объекта повреждена кровля, у ещё одного предприятия - остекление."Все оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атак уточняется", - добавил Гладков.
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал ребенок

Гладков: мальчик 12 лет ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мальчик 12 лет ранен в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ, ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородскому району. Ранен один мирный житель. В селе Таврово в результате атаки беспилотника ранен 12-летний мальчик. Ребёнок получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу. В селе в двух частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Также посечён осколками легковой автомобиль", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Белгородском районе в результате ударов дронов в селе Бочковка повреждены гараж и окна в частном доме, в посёлке Майский - кровля частного дома, в селе Никольское - окна, забор и ворота.
Также, по словам главы региона, в Белгороде атаками беспилотников повреждён фасад социального объекта, выбиты окна в девяти квартирах трёх многоквартирных домов, повреждён забор частного домовладения, осколками посечены 23 автомобиля. Также у одного коммерческого объекта повреждена кровля, у ещё одного предприятия - остекление.
"Все оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях атак уточняется", - добавил Гладков.
