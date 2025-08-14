Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ
18:22 14.08.2025
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ
Каждый десятый из 500 человек в украинском лагере для пойманных дезертиров был из элитного батальона ВСУ К2, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Каждый десятый из 500 человек в украинском лагере для пойманных дезертиров был из элитного батальона ВСУ К2, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Нас (дезертиров ВСУ – ред.) всех держали в одном здании, все СОЧинцы (СОЧ - самовольное оставление части - ред.) – и контрактники, и мобилизованные, все подряд были там. Некоторые подразделения были такие, как легендарная К2. Они старались своих СОЧинцев возвращать к себе назад. Лично там видел где-то человек 50 из К2. Нас там было человек 500. Из этих 500 человек 50 - это только из К2 дезертиров было", - сказал экс-боевик. Собеседник агентства добавил, что все действия в лагере для дезертиров были под жестким контролем со стороны боевиков ВСУ, начиная от приема пищи по расписанию и похода в магазин за вещами первой необходимости. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ

Каждый 10-й пойманный дезертир в лагере ВСУ был из элитного батальона К2

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Каждый десятый из 500 человек в украинском лагере для пойманных дезертиров был из элитного батальона ВСУ К2, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Сова".
"Нас (дезертиров ВСУ – ред.) всех держали в одном здании, все СОЧинцы (СОЧ - самовольное оставление части - ред.) – и контрактники, и мобилизованные, все подряд были там. Некоторые подразделения были такие, как легендарная К2. Они старались своих СОЧинцев возвращать к себе назад. Лично там видел где-то человек 50 из К2. Нас там было человек 500. Из этих 500 человек 50 - это только из К2 дезертиров было", - сказал экс-боевик.
Собеседник агентства добавил, что все действия в лагере для дезертиров были под жестким контролем со стороны боевиков ВСУ, начиная от приема пищи по расписанию и похода в магазин за вещами первой необходимости.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
