Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ - РИА Новости, 14.08.2025
Украинский военный рассказал о дезертирах в ВСУ
Каждый десятый из 500 человек в украинском лагере для пойманных дезертиров был из элитного батальона ВСУ К2, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший
2025-08-14T18:22:00+03:00
2025-08-14T18:22:00+03:00
2025-08-14T18:26:00+03:00
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Каждый десятый из 500 человек в украинском лагере для пойманных дезертиров был из элитного батальона ВСУ К2, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным "Сова". "Нас (дезертиров ВСУ – ред.) всех держали в одном здании, все СОЧинцы (СОЧ - самовольное оставление части - ред.) – и контрактники, и мобилизованные, все подряд были там. Некоторые подразделения были такие, как легендарная К2. Они старались своих СОЧинцев возвращать к себе назад. Лично там видел где-то человек 50 из К2. Нас там было человек 500. Из этих 500 человек 50 - это только из К2 дезертиров было", - сказал экс-боевик. Собеседник агентства добавил, что все действия в лагере для дезертиров были под жестким контролем со стороны боевиков ВСУ, начиная от приема пищи по расписанию и похода в магазин за вещами первой необходимости. Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
