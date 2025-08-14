Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель - РИА Новости, 14.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 14.08.2025 (обновлено: 18:55 14.08.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
При атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. При атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В результате очередных террористических ударов ВСУ погиб один и ранены три мирных жителя", — написал он.Гладков уточнил, что в селе Пристень Валуйского округа дроны атаковали две легковые машины. От удара одного из них погиб мужчина, а при атаке на второй автомобиль получили ранения два человека: женщина с минно-взрывной травмой и незначительными ожогами на руке и мужчина с аналогичной травмой и ссадинами рук и ног.Им оказали необходимую помощь в Валуйской ЦРБ, после чего пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнем.Еще один пострадавший, отметил Гладков, получил ранения при атаке дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде. У транспортного средства повреждены остекление и кузов.
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. При атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате очередных террористических ударов ВСУ погиб один и ранены три мирных жителя", — написал он.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
ВСУ атаковали Белгород 32 дронами за сутки
Вчера, 16:49
Гладков уточнил, что в селе Пристень Валуйского округа дроны атаковали две легковые машины. От удара одного из них погиб мужчина, а при атаке на второй автомобиль получили ранения два человека: женщина с минно-взрывной травмой и незначительными ожогами на руке и мужчина с аналогичной травмой и ссадинами рук и ног.
Им оказали необходимую помощь в Валуйской ЦРБ, после чего пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнем.
Еще один пострадавший, отметил Гладков, получил ранения при атаке дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде. У транспортного средства повреждены остекление и кузов.
Момент удара беспилотника ВСУ по машине в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Гладков показал видео удара украинского дрона по автомобилю в Белгороде
Вчера, 09:45
 
