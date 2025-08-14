https://ria.ru/20250814/vsu-2035344775.html
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель - РИА Новости, 14.08.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
При атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:50:00+03:00
2025-08-14T17:50:00+03:00
2025-08-14T18:55:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. При атаке украинских дронов на автомобили в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В результате очередных террористических ударов ВСУ погиб один и ранены три мирных жителя", — написал он.Гладков уточнил, что в селе Пристень Валуйского округа дроны атаковали две легковые машины. От удара одного из них погиб мужчина, а при атаке на второй автомобиль получили ранения два человека: женщина с минно-взрывной травмой и незначительными ожогами на руке и мужчина с аналогичной травмой и ссадинами рук и ног.Им оказали необходимую помощь в Валуйской ЦРБ, после чего пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство уничтожено огнем.Еще один пострадавший, отметил Гладков, получил ранения при атаке дрона на автомобиль в районе села Болдыревка Белгородского района. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 в Белгороде. У транспортного средства повреждены остекление и кузов.
https://ria.ru/20250814/vsu-2035314227.html
https://ria.ru/20250814/gladkov-2035175550.html
белгородская область
белгородский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилю погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА по машине погиб мирный житель, трое ранены