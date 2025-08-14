https://ria.ru/20250814/vsu-2035177683.html

Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.08.2025

Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T09:58:00+03:00

2025-08-14T09:58:00+03:00

2025-08-14T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_c2542c2f0d11c96efbcbc5d63363f667.jpg

ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении выявили и, во взаимодействии со ствольной артиллерией, уничтожили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение объектов привело к разрушению укрытий и ликвидации живой силы противника, его потери составили до взвода пехоты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)