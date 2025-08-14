https://ria.ru/20250814/vsu-2035177683.html
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении
2025-08-14T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении выявили и, во взаимодействии со ствольной артиллерией, уничтожили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение объектов привело к разрушению укрытий и ликвидации живой силы противника, его потери составили до взвода пехоты.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
