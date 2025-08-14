Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/vsu-2035177683.html
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.08.2025
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении
Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T09:58:00+03:00
2025-08-14T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_c2542c2f0d11c96efbcbc5d63363f667.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении выявили и, во взаимодействии со ствольной артиллерией, уничтожили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение объектов привело к разрушению укрытий и ликвидации живой силы противника, его потери составили до взвода пехоты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666179_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9cdc9f02a0a019052d65b2c1bb5562e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили два блиндажа ВСУ на Константиновском направлении

Бойцы "Юга" уничтожили два блиндажа и ПВД ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из артиллерии в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы "Южной" группировки войск поразили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении выявили и, во взаимодействии со ствольной артиллерией, уничтожили два блиндажа и пункт временной дислокации ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поражение объектов привело к разрушению укрытий и ликвидации живой силы противника, его потери составили до взвода пехоты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала