МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные несут огромные потери в Сумской области, штурмовики 95-й бригады ВСУ потеряли боеспособность и боевой дух, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что штурмовые подразделения украинской 95-й бригады практически полностью потеряли боеспособность и моральный дух.В связи с этим командование ВСУ делает ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке сил специальных операций (ССО) и бронетехники, отметил собеседник.Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак. Там также рассказали, что военные 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на передовые позиции.

