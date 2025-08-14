Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут огромные потери в Сумской области, заявили в силовых структурах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 14.08.2025 (обновлено: 07:02 14.08.2025)
ВСУ несут огромные потери в Сумской области, заявили в силовых структурах
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные несут огромные потери в Сумской области, штурмовики 95-й бригады ВСУ потеряли боеспособность и боевой дух, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.&quot;Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что штурмовые подразделения украинской 95-й бригады практически полностью потеряли боеспособность и моральный дух.В связи с этим командование ВСУ делает ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке сил специальных операций (ССО) и бронетехники, отметил собеседник.Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак. Там также рассказали, что военные 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на передовые позиции.
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинские военные несут огромные потери в Сумской области, штурмовики 95-й бригады ВСУ потеряли боеспособность и боевой дух, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что штурмовые подразделения украинской 95-й бригады практически полностью потеряли боеспособность и моральный дух.
В связи с этим командование ВСУ делает ставку на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке сил специальных операций (ССО) и бронетехники, отметил собеседник.
Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак. Там также рассказали, что военные 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на передовые позиции.
Украинские военнослужащие
Боевики 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на позиции
13 августа, 06:46
