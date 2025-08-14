https://ria.ru/20250814/vsu-2035153577.html

Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии

Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии

ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T05:27:00+03:00

2025-08-14T05:27:00+03:00

2025-08-14T05:33:00+03:00

в мире

украина

россия

богота

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506362_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_10e347984291a853f85e11499ca1b02b.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Постоянная жалоба заключается в том, что им не предоставляются форма, снаряжение, даже продукты питания, туалетные принадлежности, многое из того, что, как можно было бы подумать, финансируется каким-то образом украинской армией и посредниками", - рассказал собеседник агентства, отметив, что главным инструментом распространения подобных жалоб является платформа TikTok. В этих условиях наемникам приходится брать на себя указанные непредвиденные расходы вдобавок к тому, что украинская сторона задерживает выплаты зарплат колумбийцам, сообщил Уруэнья Санчес.

https://ria.ru/20250813/kolumbiya-2034929742.html

https://ria.ru/20250812/kolumbiya-2034706983.html

украина

россия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, богота, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, оон