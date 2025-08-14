https://ria.ru/20250814/vsu-2035153577.html
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Постоянная жалоба заключается в том, что им не предоставляются форма, снаряжение, даже продукты питания, туалетные принадлежности, многое из того, что, как можно было бы подумать, финансируется каким-то образом украинской армией и посредниками", - рассказал собеседник агентства, отметив, что главным инструментом распространения подобных жалоб является платформа TikTok. В этих условиях наемникам приходится брать на себя указанные непредвиденные расходы вдобавок к тому, что украинская сторона задерживает выплаты зарплат колумбийцам, сообщил Уруэнья Санчес.
