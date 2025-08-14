Рейтинг@Mail.ru
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии - РИА Новости, 14.08.2025
05:27 14.08.2025 (обновлено: 05:33 14.08.2025)
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес. "Постоянная жалоба заключается в том, что им не предоставляются форма, снаряжение, даже продукты питания, туалетные принадлежности, многое из того, что, как можно было бы подумать, финансируется каким-то образом украинской армией и посредниками", - рассказал собеседник агентства, отметив, что главным инструментом распространения подобных жалоб является платформа TikTok. В этих условиях наемникам приходится брать на себя указанные непредвиденные расходы вдобавок к тому, что украинская сторона задерживает выплаты зарплат колумбийцам, сообщил Уруэнья Санчес.
Эксперт обвинил ВСУ в плохом снабжении наемников из Колумбии

Марио Санчес: ВСУ плохо снабжают колумбийских наемников снаряжением и едой

© AP Photo / Fernando VergaraПлощадь Боливара в Боготе, Колумбия
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ плохо снабжают воюющих в их рядах колумбийских наемников снаряжением, продовольствием и средствами гигиены, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
"Постоянная жалоба заключается в том, что им не предоставляются форма, снаряжение, даже продукты питания, туалетные принадлежности, многое из того, что, как можно было бы подумать, финансируется каким-то образом украинской армией и посредниками", - рассказал собеседник агентства, отметив, что главным инструментом распространения подобных жалоб является платформа TikTok.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Колумбии заявили, что она не должна быть в глазах мира экспортером смерти
13 августа, 07:47
В этих условиях наемникам приходится брать на себя указанные непредвиденные расходы вдобавок к тому, что украинская сторона задерживает выплаты зарплат колумбийцам, сообщил Уруэнья Санчес.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Колумбии обвинили Киев в невыплате денег семьям погибших наемников
12 августа, 05:28
 
