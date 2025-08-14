Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ упал моральный дух, пишут СМИ
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 14.08.2025
В ВСУ упал моральный дух, пишут СМИ
Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства.
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. "Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Economist: моральный дух ВСУ падает, военные на передовой устали

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства.
"Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные
NYT: при ударе по учебному центру ВСУ ликвидированы иностранные наемники
12 августа, 11:52
 
