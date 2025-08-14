https://ria.ru/20250814/vsu-2035142757.html

В ВСУ упал моральный дух, пишут СМИ

В ВСУ упал моральный дух, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2025

В ВСУ упал моральный дух, пишут СМИ

Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T01:32:00+03:00

2025-08-14T01:32:00+03:00

2025-08-14T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

европа

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. "Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250812/vsu-2034757067.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато