Рейтинг@Mail.ru
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 14.08.2025 (обновлено: 20:03 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035389648.html
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 14.08.2025
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
В Организации Объединенных Наций (ООН) будут следить за предстоящей встречей президентов России и США на Аляске, сообщил представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T19:52:00+03:00
2025-08-14T20:03:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
аляска
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ООН, 14 авг - РИА Новости. В Организации Объединенных Наций (ООН) будут следить за предстоящей встречей президентов России и США на Аляске, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Очевидно будем следить за тем, что произойдет. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он, отвечая на вопрос агентства на брифинге.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035359099.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, аляска, оон
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Аляска, ООН
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа

Дюжаррик: ООН будет следить за предстоящей встречей Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 14 авг - РИА Новости. В Организации Объединенных Наций (ООН) будут следить за предстоящей встречей президентов России и США на Аляске, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Очевидно будем следить за тем, что произойдет. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он, отвечая на вопрос агентства на брифинге.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Раде раскрыли, что случится с Зеленским после встречи Путина и Трампа
Вчера, 18:15
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеРоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампАляскаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала