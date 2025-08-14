https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035389648.html
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
В Организации Объединенных Наций (ООН) будут следить за предстоящей встречей президентов России и США на Аляске, сообщил представитель генсека ООН Стефан...
2025-08-14
2025-08-14T19:52:00+03:00
2025-08-14T20:03:00+03:00
ООН, 14 авг - РИА Новости. В Организации Объединенных Наций (ООН) будут следить за предстоящей встречей президентов России и США на Аляске, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Очевидно будем следить за тем, что произойдет. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказал он, отвечая на вопрос агентства на брифинге.Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
ООН будет следить за встречей Путина и Трампа
