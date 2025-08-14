Степашин рассказал о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске
Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Организация встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глубоко символична - так американский лидер хотел продемонстрировать, что у двух стран есть что-то общее, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Безусловно (в организации встречи на полуострове есть символизм - ред.). И, насколько я знаю, это было предложение Трампа, он даже сказал, что приглашает президента Владимира Путина в Россию... Дело в том, что там есть неплохая русская община, там есть православные храмы. Кстати, митрополит Климент в свое время тоже занял службу там. Поэтому, я думаю, это глубоко символично. Он (Трамп - ред.) таким образом решил продемонстрировать, что у США и России есть что-то общее", - сказал Степашин.
Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны именно через Аляску шла помощь советской армии.
"Там, кстати, они установили замечательный памятник нашим солдатам и солдатам США. Памятник стоит, за ним ухаживают, это в отличие от памятников на Украине", - добавил бывший премьер РФ.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.