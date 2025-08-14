https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035384121.html

Степашин рассказал о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске

Степашин рассказал о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске

Организация встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глубоко символична - так американский лидер хотел продемонстрировать, что... РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Организация встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глубоко символична - так американский лидер хотел продемонстрировать, что у двух стран есть что-то общее, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. "Безусловно (в организации встречи на полуострове есть символизм - ред.). И, насколько я знаю, это было предложение Трампа, он даже сказал, что приглашает президента Владимира Путина в Россию... Дело в том, что там есть неплохая русская община, там есть православные храмы. Кстати, митрополит Климент в свое время тоже занял службу там. Поэтому, я думаю, это глубоко символично. Он (Трамп - ред.) таким образом решил продемонстрировать, что у США и России есть что-то общее", - сказал Степашин. Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны именно через Аляску шла помощь советской армии. "Там, кстати, они установили замечательный памятник нашим солдатам и солдатам США. Памятник стоит, за ним ухаживают, это в отличие от памятников на Украине", - добавил бывший премьер РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

