Делегации России и США могут обсудить разморозку резервов, считает Аксаков
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Участники делегаций лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут обсудить вопрос о разморозке резервов РФ, даже если этой темы не будет в повестке глав государств, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я не думаю, что на этом этапе будут вестись конкретные переговоры, поскольку в основном политические вопросы будут обсуждаться. Но поскольку Кирилл Дмитриев (глава РФПИ - ред.) участвует в этом переговорном процессе, он и человек из финансовой сферы, очевидно, он может поднять со своими коллегами по профилю тему разморозки резервов и взаимодействия финансовых политиков России и США. Поэтому допускаю, что, скажем так, не на уровне первых лиц, но сопровождающие лица могут провести эти переговоры, чтобы создать основу для политических решений", - сообщил он.
Депутат также отметил, что сам факт переговоров – это хорошая новость.
"Все зависит от результатов переговоров. Если будет позитивное изменение, перестанут препятствовать взаимодействию российских банков и зарубежных, то очевидно это будет позитивная новость для развития финансового рынка в России, да и в мире тоже", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как переговоры могут отразиться на банковском секторе и на российской экономике.
Аксаков добавил, что тема разморозки российских резервов "напрашивается", поскольку это фактически воровство денег и активов. "Причем абсолютно незаконное и очевидно, что здесь должны быть решения снятия блокировки, поскольку они противоречат международному праву и на самом деле бьют по репутации самой Америки и европейских стран",- уточнил он.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее комментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, но раскрытие деталей такой работы в публичном поле невозможно, так как будет иметь крайне негативные последствия.