https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035328621.html
Трамп оценил вероятность провала встречи с Путиным
Трамп оценил вероятность провала встречи с Путиным - РИА Новости, 14.08.2025
Трамп оценил вероятность провала встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность неудачного завершения его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске составляет... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:30:00+03:00
2025-08-14T17:30:00+03:00
2025-08-14T17:48:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
аляска
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_cfded49df3ab3dfce9c1a743a33b64db.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность неудачного завершения его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске составляет 25%."Есть 25-процентный шанс того, что эта встреча окажется неудачной", — сказал Трамп в эфире Fox News Radio.
https://ria.ru/20250814/sanktsii-2035328995.html
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff13f0fc8d58adc8dd9026fd195023c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, аляска, сша
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, США
Трамп оценил вероятность провала встречи с Путиным
Трамп оценил в 25% вероятность неудачного исхода встречи с Путиным на Аляске