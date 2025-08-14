Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035325743.html
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут - РИА Новости, 14.08.2025
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, сообщил РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:24:00+03:00
2025-08-14T17:24:00+03:00
аляска
встреча путина и трампа на аляске
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Учитывая, что будет совместная пресс-конференция (Путина и Трампа по итогам саммита - ред.), президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, встреча путина и трампа на аляске, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша
Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут

Песков: Путин и Трамп по итогам саммита очертят круг достигнутых договоренностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Учитывая, что будет совместная пресс-конференция (Путина и Трампа по итогам саммита - ред.), президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
АляскаВстреча Путина и Трампа на АляскеДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ миреРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала