Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут - РИА Новости, 14.08.2025
Путин и Трамп после встречи очертят круг договоренностей, которые достигнут
2025-08-14
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске очертят тот круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Учитывая, что будет совместная пресс-конференция (Путина и Трампа по итогам саммита - ред.), президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых удастся достичь", - сказал Песков журналистам.
