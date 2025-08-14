Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ отметил важность диалога с США - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 14.08.2025 (обновлено: 17:22 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035322442.html
Глава РФПИ отметил важность диалога с США
Глава РФПИ отметил важность диалога с США - РИА Новости, 14.08.2025
Глава РФПИ отметил важность диалога с США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог с США очень важным, а встречу лидеров России и США 15 августа на Аляске позитивной для всего мира, поскольку во время... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T17:13:00+03:00
2025-08-14T17:22:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
кирилл дмитриев
сша
россия
аляска
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог с США очень важным, а встречу лидеров России и США 15 августа на Аляске позитивной для всего мира, поскольку во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена диалога между странами не было."Я считаю, что диалог очень важен, а встреча очень позитивна для всего мира, потому что при администрации Байдена диалога не было, поэтому я думаю, что очень важно услышать позицию России напрямую", - заявил он в интервью телеканалу CNN.По словам главы РФПИ, о российской позиции существует много дезинформации и недопонимания.
https://ria.ru/20250814/putin-2035325119.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, кирилл дмитриев, сша, россия, аляска, российский фонд прямых инвестиций
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Кирилл Дмитриев, США, Россия, Аляска, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ отметил важность диалога с США

Дмитриев назвал встречу Путина и Трампа позитивной для всего мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог с США очень важным, а встречу лидеров России и США 15 августа на Аляске позитивной для всего мира, поскольку во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена диалога между странами не было.
"Я считаю, что диалог очень важен, а встреча очень позитивна для всего мира, потому что при администрации Байдена диалога не было, поэтому я думаю, что очень важно услышать позицию России напрямую", - заявил он в интервью телеканалу CNN.
По словам главы РФПИ, о российской позиции существует много дезинформации и недопонимания.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Россия исходит из политической воли президентов на диалог по Украине
Вчера, 17:21
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеКирилл ДмитриевСШАРоссияАляскаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала