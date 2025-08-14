https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035322442.html

Глава РФПИ отметил важность диалога с США

Глава РФПИ отметил важность диалога с США

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог с США очень важным, а встречу лидеров России и США 15 августа на Аляске позитивной для всего мира, поскольку во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена диалога между странами не было."Я считаю, что диалог очень важен, а встреча очень позитивна для всего мира, потому что при администрации Байдена диалога не было, поэтому я думаю, что очень важно услышать позицию России напрямую", - заявил он в интервью телеканалу CNN.По словам главы РФПИ, о российской позиции существует много дезинформации и недопонимания.

