Глава РФПИ отметил важность диалога с США
Глава РФПИ отметил важность диалога с США
2025-08-14T17:13:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал диалог с США очень важным, а встречу лидеров России и США 15 августа на Аляске позитивной для всего мира, поскольку во время правления администрации экс-президента США Джо Байдена диалога между странами не было."Я считаю, что диалог очень важен, а встреча очень позитивна для всего мира, потому что при администрации Байдена диалога не было, поэтому я думаю, что очень важно услышать позицию России напрямую", - заявил он в интервью телеканалу CNN.По словам главы РФПИ, о российской позиции существует много дезинформации и недопонимания.
встреча путина и трампа на аляске, кирилл дмитриев, сша, россия, аляска, российский фонд прямых инвестиций
