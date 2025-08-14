Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт
16:09 14.08.2025 (обновлено: 16:10 14.08.2025)
Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт
Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли, но ее итоги могут задать рамки для возврата двустороннего сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Встреча на Аляске вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли: все-таки основной темой переговоров будет вовсе не "нефтегаз". Однако встреча может задать новые рамки для двустороннего сотрудничества: сюда относится снятие запрета на импорт энергоресурсов из РФ, а также возвращение американских компаний на российский рынок", - сказал эксперт. По словам Терешкина, возврат компаний США особенно важен для реализации арктических и глубоководных нефтегазовых проектов, по которым российским компаниям нужны специальные технологии и оборудование.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли, но ее итоги могут задать рамки для возврата двустороннего сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Встреча на Аляске вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли: все-таки основной темой переговоров будет вовсе не "нефтегаз". Однако встреча может задать новые рамки для двустороннего сотрудничества: сюда относится снятие запрета на импорт энергоресурсов из РФ, а также возвращение американских компаний на российский рынок", - сказал эксперт.
По словам Терешкина, возврат компаний США особенно важен для реализации арктических и глубоководных нефтегазовых проектов, по которым российским компаниям нужны специальные технологии и оборудование.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 15:48
 
