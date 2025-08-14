https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035302224.html

Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт

Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт - РИА Новости, 14.08.2025

Путин и Трамп могут обсудить нефтегазовую отрасль, считает эксперт

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли, но ее итоги могут задать рамки для возврата двустороннего сотрудничества в этой сфере, заявил РИА Новости гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Встреча на Аляске вряд ли закончится договоренностями о конкретных проектах в нефтегазовой отрасли: все-таки основной темой переговоров будет вовсе не "нефтегаз". Однако встреча может задать новые рамки для двустороннего сотрудничества: сюда относится снятие запрета на импорт энергоресурсов из РФ, а также возвращение американских компаний на российский рынок", - сказал эксперт. По словам Терешкина, возврат компаний США особенно важен для реализации арктических и глубоководных нефтегазовых проектов, по которым российским компаниям нужны специальные технологии и оборудование.

