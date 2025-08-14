https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035297816.html

Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске

Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске

После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."После двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.

