Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."После двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
После переговоров Путина и Трампа планируется обед с участием делегаций РФ и США