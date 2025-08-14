Рейтинг@Mail.ru
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
15:48 14.08.2025 (обновлено: 16:04 14.08.2025)
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске
После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 14.08.2025
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."После двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
в мире, аляска, россия, сша, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп
Белый дом раскрыл детали встречи Путина и Трампа на Аляске

После переговоров Путина и Трампа планируется обед с участием делегаций РФ и США

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. После переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"После двусторонних переговоров лидеров России и США запланирован общий обед с участием делегаций от Москвы и Вашингтона, а следом за ним - общая пресс-конференция Путина и Трампа.", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Поединок века: Путин и Трамп против европейских "ястребов"
Вчера, 08:00
 
