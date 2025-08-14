https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035223138.html
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе - РИА Новости, 14.08.2025
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе
Любые конструктивные переговоры РФ и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T12:27:00+03:00
2025-08-14T12:27:00+03:00
2025-08-14T12:27:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
рэу имени г. в. плеханова
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Любые конструктивные переговоры РФ и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова. Для Китая, основного соперника США, по ее мнению, данная встреча не должна вызывать опасений, потому что Россия всегда принимала во внимание те взаимоотношения, которые уже существуют и приносят пользу двум сторонам.
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе
Доцент Новикова: экономическое сотрудничество РФ и США сулит негатив для Европы