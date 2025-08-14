https://ria.ru/20250814/vstrecha-2035223138.html

Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе

Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе - РИА Новости, 14.08.2025

Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе

14.08.2025

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Любые конструктивные переговоры РФ и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова. Для Китая, основного соперника США, по ее мнению, данная встреча не должна вызывать опасений, потому что Россия всегда принимала во внимание те взаимоотношения, которые уже существуют и приносят пользу двум сторонам.

