Мужчина пришел на прием в больницу и поверг врачей в шок

Африканец прожил восемь лет с ножом в грудной клетке, не зная об этом, пишет The Sun. РИА Новости, 14.08.2025

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Африканец прожил восемь лет с ножом в грудной клетке, не зная об этом, пишет The Sun.По данным источника, 44-летний житель Танзании обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска, при этом никаких болевых ощущений он не испытывал. Врачи были озадачены причиной, так как все жизненные показатели мужчины были в норме.Ситуация прояснилась, когда пациент рассказал медикам об инциденте, который произошел восемь лет назад. Мужчина попал в ожесточенную драку и получил порезы на спине, лице и животе, однако врачи на тот момент оказали ему медицинскую помощь.После рентгена удалось выявить причину недуга – в груди мужчины оказалось большое лезвие ножа, которое чудом не задело жизненно важные органы. Хирурги провели сложную операцию, во время которой извлекли нож и удалили скопившийся гной. Дальнейшее восстановление пациента прошло без осложнений, резюмируется в статье.

