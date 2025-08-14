Мужчина пришел на прием в больницу и поверг врачей в шок
The Sun: житель Танзании прожил 8 лет, не подозревая о ноже в груди
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава РоссииВрачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России во время операции
Врачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Африканец прожил восемь лет с ножом в грудной клетке, не зная об этом, пишет The Sun.
По данным источника, 44-летний житель Танзании обратился в больницу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска, при этом никаких болевых ощущений он не испытывал. Врачи были озадачены причиной, так как все жизненные показатели мужчины были в норме.
Ситуация прояснилась, когда пациент рассказал медикам об инциденте, который произошел восемь лет назад. Мужчина попал в ожесточенную драку и получил порезы на спине, лице и животе, однако врачи на тот момент оказали ему медицинскую помощь.
После рентгена удалось выявить причину недуга – в груди мужчины оказалось большое лезвие ножа, которое чудом не задело жизненно важные органы. Хирурги провели сложную операцию, во время которой извлекли нож и удалили скопившийся гной. Дальнейшее восстановление пациента прошло без осложнений, резюмируется в статье.