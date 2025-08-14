https://ria.ru/20250814/vrach-2035146804.html

Врач назвала основные признаки повышенного холестерина

Врач назвала основные признаки повышенного холестерина - РИА Новости, 14.08.2025

Врач назвала основные признаки повышенного холестерина

Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T03:09:00+03:00

2025-08-14T03:09:00+03:00

2025-08-14T09:46:00+03:00

общество

юлия маршинцева

социальный навигатор

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93171/08/931710851_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_edf25d4116ac51415bdc768104d88fbb.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — сказала врач. Однако, по словам Маршинцевой, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам. "Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.

https://ria.ru/20250813/vrach-2034915484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, юлия маршинцева, социальный навигатор, здоровье