03:09 14.08.2025 (обновлено: 09:46 14.08.2025)
Врач назвала основные признаки повышенного холестерина
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — сказала врач. Однако, по словам Маршинцевой, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам. "Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.
общество, юлия маршинцева, социальный навигатор, здоровье
Общество, Юлия Маршинцева, Социальный навигатор, Здоровье
Врач назвала основные признаки повышенного холестерина

Врач Маршинцева: боли в сердце являются признаком повышенного холестерина

© Fotolia / Monkey BusinessЖенщина с избыточным весом
Женщина с избыточным весом
© Fotolia / Monkey Business
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — сказала врач.
Однако, по словам Маршинцевой, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам.
"Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.
ОбществоЮлия МаршинцеваСоциальный навигаторЗдоровье
 
 
