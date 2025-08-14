https://ria.ru/20250814/vrach-2035146804.html
Врач назвала основные признаки повышенного холестерина
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Онемение ног при ходьбе, боли в сердце и светлые отложения под кожей являются признаками повышенного холестерина, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Повышенный холестерин можно заметить достаточно часто по его отложениям под кожей... Можно увидеть светлые шарики, чаще вокруг глаз, а также на локтях, суставах", — сказала врач. Однако, по словам Маршинцевой, повышенный холестерин не всегда можно распознать по внешним признакам. "Такие признаки, как боли в сердце, онемение в ногах при ходьбе — это тоже признаки повышенного холестерина. Однако человек может иметь повышенный холестерин, но не иметь отложения бляшек в сосудах, тогда этих жалоб у человека не будет", — отметила она.
