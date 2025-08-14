https://ria.ru/20250814/vozvraschenie-2035299341.html
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 14.08.2025
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах радуются возвращению на Родину. С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
