Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 14.08.2025
Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах радуются возвращению на Родину. С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах радуются возвращению на Родину.
С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ.
В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
