https://ria.ru/20250814/vozvraschenie-2035299341.html

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена - РИА Новости, 14.08.2025

Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T15:54:00+03:00

2025-08-14T15:54:00+03:00

2025-08-14T15:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035296558_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bed98b1689d53ff452cd74bfb5e2bfd.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало кадры возвращения российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, на которых бойцы ВС РФ в триколорах радуются возвращению на Родину. С подконтрольной киевскому режиму территории 14 августа возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20250814/plennye-2035281616.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими Кадры с вернувшимися из плена российскими военнослужащими 2025-08-14T15:54 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность