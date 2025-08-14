https://ria.ru/20250814/voyska-2035234411.html

ВС России уничтожили подразделение "Азова"* в ДНР

ВС России уничтожили подразделение "Азова"* в ДНР - РИА Новости, 14.08.2025

ВС России уничтожили подразделение "Азова"* в ДНР

Удар нанесен по городу Доброполье на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожено подразделение "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил... РИА Новости, 14.08.2025

ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Удар нанесен по городу Доброполье на подконтрольной Киеву части ДНР, уничтожено подразделение "Азова"* (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Доброполье прилетело 6 КАБов (корректируемая авиабомба – ред.). Выжившие ВСУ по кустам прячутся, есть уничтоженные иностранные наемники и подразделение нацистов "Азов"*. Удары пришлись по недавнему пополнению, которое планировало начать контратаку… На данные момент говорят о 70 погибших", - сказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, также уничтожен склад, где, предположительно, хранились беспилотники. Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что подразделения российских войск широким фронтом перерезают для ВСУ трассу Красноармейск – Доброполье, также на красноармейском направлении ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Котлино. Его советник Игорь Кимаковский во вторник заявил, что трасса уже была перерезана.* террористическая организация, запрещена в РФ

