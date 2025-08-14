https://ria.ru/20250814/volya-2035322350.html

Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС

Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС - РИА Новости, 14.08.2025

Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС

Взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, не дождется, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T17:12:00+03:00

2025-08-14T17:12:00+03:00

2025-08-14T17:27:00+03:00

евросоюз

россия

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, не дождется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250814/sanktsii-2035254445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, россия, в мире, дмитрий песков