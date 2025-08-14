https://ria.ru/20250814/volya-2035322350.html
Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС
евросоюз
россия
в мире
дмитрий песков
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, не дождется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся", - сказал Песков журналистам.
россия
