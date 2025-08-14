Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС - РИА Новости, 14.08.2025
17:12 14.08.2025 (обновлено: 17:27 14.08.2025)
Песков заявил о дефиците политической воли со стороны ЕС
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, не дождется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся", - сказал Песков журналистам.
евросоюз, россия, в мире, дмитрий песков
Евросоюз, Россия, В мире, Дмитрий Песков
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взаимная политическая воля на диалог сейчас в дефиците, адекватного ответа со стороны европейцев Россия, вероятно, не дождется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например, со стороны европейцев мы так, наверное, и не дождемся", - сказал Песков журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Еврокомиссия рассказала о планах принять новый пакет санкций против России
ЕвросоюзРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
