07:29 14.08.2025
Володин назвал 80-летие освобождения Кореи общим праздником для РФ и КНДР
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Восьмидесятилетие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником для РФ и КНДР, это доказательство длительных взаимоотношений двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Наши страны связывают длительные отношения. Это наш общий праздник. Восемьдесят лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ. Председатель Госдумы поблагодарил корейскую сторону за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В свою очередь Цой Рён Хэ отметил, что в КНДР не забывают и "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые принимали участие в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь". Володин во главе делегации Госдумы прибыл в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
кндр (северная корея), россия, вячеслав володин, цой рен хэ, госдума рф
КНДР (Северная Корея), Россия, Вячеслав Володин, Цой Рен Хэ, Госдума РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне. 14 августа 2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в Пхеньяне. 14 августа 2025
КНДР (Северная Корея)РоссияВячеслав ВолодинЦой Рен ХэГосдума РФ
 
 
