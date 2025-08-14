https://ria.ru/20250814/volodin-2035160383.html

Володин назвал 80-летие освобождения Кореи общим праздником для РФ и КНДР

Володин назвал 80-летие освобождения Кореи общим праздником для РФ и КНДР - РИА Новости, 14.08.2025

Володин назвал 80-летие освобождения Кореи общим праздником для РФ и КНДР

Восьмидесятилетие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником для РФ и КНДР, это доказательство длительных... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T07:29:00+03:00

2025-08-14T07:29:00+03:00

2025-08-14T13:35:00+03:00

кндр (северная корея)

россия

вячеслав володин

цой рен хэ

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_884fa8bc032d7c15b0eba16be87c98a1.jpg

ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Восьмидесятилетие освобождения Кореи от японского колониального господства является общим праздником для РФ и КНДР, это доказательство длительных взаимоотношений двух стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Наши страны связывают длительные отношения. Это наш общий праздник. Восемьдесят лет назад Красная армия и корейские патриоты плечом к плечу сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ. Председатель Госдумы поблагодарил корейскую сторону за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. В свою очередь Цой Рён Хэ отметил, что в КНДР не забывают и "благоговейно вспоминают" подвиг и заслуги советских воинов, которые принимали участие в освобождении Кореи, "отдали свою кровь и драгоценную жизнь". Володин во главе делегации Госдумы прибыл в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.

https://ria.ru/20250727/soobschenie-2031764835.html

https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кндр (северная корея), россия, вячеслав володин, цой рен хэ, госдума рф