Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР

07:25 14.08.2025 (обновлено: 13:36 14.08.2025)
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Накануне пресс-служба Госдумы сообщала, что Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Пхеньян по приглашению Верховного народного собрания КНДР. "Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ. Председатель Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию договора", - отметил он. По словам председателя Госдумы, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений двух стран. Как указывали в пресс-службе ГД, в программе визита российской делегации, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Накануне пресс-служба Госдумы сообщала, что Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Пхеньян по приглашению Верховного народного собрания КНДР.
"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
Председатель Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
"Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию договора", - отметил он.
По словам председателя Госдумы, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений двух стран.
Как указывали в пресс-службе ГД, в программе визита российской делегации, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
