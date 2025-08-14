Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР
Володин: отношения России и КНДР стали крепче благодаря Путину и Ким Чен Ыну
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 14 авг - РИА Новости. Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
13 августа, 02:52
"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.
Председатель Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.
"Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию договора", - отметил он.
По словам председателя Госдумы, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений двух стран.
Как указывали в пресс-службе ГД, в программе визита российской делегации, который продлится по 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.