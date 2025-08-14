https://ria.ru/20250814/voennye-2035189074.html

Наступление ВС России обострило проблемы Украины, пишет Telegraph

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране, пишет газета Telegraph. "Нежелание служить или продолжать службу, если говорить о постоянно растущем числе дезертиров, давно беспокоит Украину... Шокирующее наступление (ВС РФ - ред.)... резко обострило проблемы Украины с численностью личного состава", - пишет газета. По мнению польского аналитика Конрад Музки, Украина "явно проигрывает войну". В основном, по его мнению, это связано с нехваткой людей в ВСУ. Telegraph поговорила с местными жителями. Один из них, скрывающийся от мобилизации 35-летний Павел, заявил, что попросту боится вступать в ВСУ. Другой, по имени Александр, боится оказаться в пехоте, "куда сейчас попадает практически каждый новобранец". Еще более острым для Украины является кризис дезертирства, отмечает издание. По неофициальным данным, на которые ссылается Telegraph, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя – измученные годами боевых действий, разочарованные жёстким командованием и теми, кто уклоняется от службы. Также, как отмечает газета, "крен президента США Дональда Трампа в сторону Москвы усугубил пораженческие настроения на Украине". "Опасность заключается в том, что пораженческие настроения становятся самореализующимися", - пишет издание. По словам Музки, "когда вы проигрываете и испытываете нехватку личного состава, то, очевидно, если вы украинский мужчина, ваша готовность вступить в армию становится гораздо меньше". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

