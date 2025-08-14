https://ria.ru/20250814/voennye-2035155483.html

Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.08.2025

Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T06:08:00+03:00

2025-08-14T06:08:00+03:00

2025-08-14T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что, по данным аэроразведки, ВСУ, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовали движение по полевым дорогам в районе одного из населенных пунктов, а также по сельскохозяйственным угодьям. "На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035152310.html

https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035154082.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины