Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском

Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T06:08:00+03:00
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что, по данным аэроразведки, ВСУ, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовали движение по полевым дорогам в районе одного из населенных пунктов, а также по сельскохозяйственным угодьям. "На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что, по данным аэроразведки, ВСУ, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовали движение по полевым дорогам в районе одного из населенных пунктов, а также по сельскохозяйственным угодьям.
"На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.