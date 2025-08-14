Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 14.08.2025
https://ria.ru/20250814/voennye-2035155483.html
Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском - РИА Новости, 14.08.2025
Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском
Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T06:08:00+03:00
2025-08-14T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что, по данным аэроразведки, ВСУ, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовали движение по полевым дорогам в районе одного из населенных пунктов, а также по сельскохозяйственным угодьям. "На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.
россия
харьковская область
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки войск "Запад" минируют пути ротации ВСУ под Купянском

Минобороны: бойцы "Запада" минируют пути ротации ВСУ под Купянском

Военнослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Запад" ведут дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчетов беспилотной авиации инженерно-саперного батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области на одном из участков провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ", - рассказали в МО РФ.
Российские военнослужащие
ВС России уничтожили арторудие и пункты управления БПЛА ВСУ под Северском
Вчера, 05:10
Уточняется, что, по данным аэроразведки, ВСУ, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовали движение по полевым дорогам в районе одного из населенных пунктов, а также по сельскохозяйственным угодьям.
"На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа подразделения ВСУ на мине, затем и окончательное уничтожение операторами FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российский военнослужащий
Боец рассказал об уничтожении огневых точек ВСУ при освобождении Январского
Вчера, 05:38
 
