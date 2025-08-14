Рейтинг@Mail.ru
23:38 14.08.2025
В Вене постпреды России, Китая и Ирана провели встречу по ядерному досье
в мире
михаил ульянов (дипломат)
австрия
вена
россия
китай
иран
ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Постпреды России, Китая и Ирана провели встречу в Вене по иранскому ядерному досье, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Иранская, китайская и российская делегации во главе с постоянными представителями в Вене провели очередную традиционную встречу для сверки позиций и координации своих действий по иранскому ядерному досье", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Российский дипломат добавил, что эта координация оказалась "весьма полезной". Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и МАГАТЭ по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового формата взаимодействия сторон договорились продолжать консультации по иранской ядерной проблематике. Согласно заявлению иранского МИД, этот визит носил плановый характер, конкретных решений в ходе переговоров не ожидалось, так как Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
в мире, михаил ульянов (дипломат), австрия, вена, россия, китай, иран
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Австрия, Вена, Россия, Китай, Иран
Флаги Ирана, Китая и России. Архивное фото
ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Постпреды России, Китая и Ирана провели встречу в Вене по иранскому ядерному досье, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иранская, китайская и российская делегации во главе с постоянными представителями в Вене провели очередную традиционную встречу для сверки позиций и координации своих действий по иранскому ядерному досье", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Ульянов назвал дискуссии в ФРГ о ядерном оружии безответственными
11 августа, 11:54
Российский дипломат добавил, что эта координация оказалась "весьма полезной".
Ранее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади заявил, что Иран и МАГАТЭ по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового формата взаимодействия сторон договорились продолжать консультации по иранской ядерной проблематике. Согласно заявлению иранского МИД, этот визит носил плановый характер, конкретных решений в ходе переговоров не ожидалось, так как Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье
16 июня, 12:47
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
16 апреля, 17:36
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)АвстрияВенаРоссияКитайИран
 
 
