Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии

2025-08-14T14:45:00+03:00
2025-08-14T14:45:00+03:00
2025-08-14T15:30:00+03:00
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Варламову* Илье Александровичу 8 лет колонии с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.
Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года - 99 миллионов рублей.
Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России