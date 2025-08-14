https://ria.ru/20250814/varlamov-2035274750.html

Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии

Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии - РИА Новости, 14.08.2025

Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии

Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 14.08.2025

2025-08-14T14:45:00+03:00

2025-08-14T14:45:00+03:00

2025-08-14T15:30:00+03:00

илья варламов

происшествия

россия

москва

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_0:156:2614:1626_1920x0_80_0_0_28ee005da2e860cddf215d296cb0c7b4.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Варламову* Илье Александровичу 8 лет колонии с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года - 99 миллионов рублей.Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html

https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html

https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

илья варламов, происшествия, россия, москва, вооруженные силы рф