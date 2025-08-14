Рейтинг@Mail.ru
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии - РИА Новости, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 14.08.2025 (обновлено: 15:30 14.08.2025)
https://ria.ru/20250814/varlamov-2035274750.html
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии - РИА Новости, 14.08.2025
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии
Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 14.08.2025
2025-08-14T14:45:00+03:00
2025-08-14T15:30:00+03:00
илья варламов
происшествия
россия
москва
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_0:156:2614:1626_1920x0_80_0_0_28ee005da2e860cddf215d296cb0c7b4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Варламову* Илье Александровичу 8 лет колонии с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года - 99 миллионов рублей.Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250611/inoagenty-2022256190.html
https://ria.ru/20250723/dud-2030749762.html
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860205728_29:0:2585:1917_1920x0_80_0_0_458f87aaf7f8814aa485a748cfb0e1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илья варламов, происшествия, россия, москва, вооруженные силы рф
Илья Варламов, Происшествия, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ
Варламову* заочно вынесли приговор за распространение фейков об армии

Суд заочно дал 8 лет колонии блогеру Варламову по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Илья Варламов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Илью Варламова* и оштрафовал его на 99 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Варламову* Илье Александровичу 8 лет колонии с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Лишние люди: иноагенты безнадежно опоздали
11 июня, 15:04
Также суд оштрафовал его на 99,5 миллионов рублей и запретил администрировать сайты в течение четырех лет.
Варламов* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).
Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Юрий Дудь во время интервью - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Юрия Дудя* поместят в СИЗО при возвращении в Россию, заявил юрист
23 июля, 04:36
В прениях сторон прокурор просил назначить ему 8 лет колонии и штраф размере его дохода за два года - 99 миллионов рублей.
Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России
11 августа, 11:35
 
Илья ВарламовПроисшествияРоссияМоскваВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала