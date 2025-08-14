Рейтинг@Mail.ru
На Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске
04:03 14.08.2025
На Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске
На Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске - РИА Новости, 14.08.2025
На Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске
На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся как на Валааме, так и на Аляске, рассказал РИА Новости епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Об этом стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. В тот же день глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. "В четверг, 14 августа – начало Успенского поста, у нас также празднество Всемилостивого Спаса, соборная служба. Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме – то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост", - сказал епископ Панкратий. Как отмечается на сайте Валаамского монастыря, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы, а также Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году и последующий победы над ними. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
На Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске

Епископ Панкратий: на Валааме помолятся об успехе России в переговорах на Аляске

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся как на Валааме, так и на Аляске, рассказал РИА Новости епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Об этом стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. В тот же день глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на острове Валаам в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Песков прокомментировал поездку Путина на Валаам
5 августа, 12:48
"В четверг, 14 августа – начало Успенского поста, у нас также празднество Всемилостивого Спаса, соборная служба. Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме – то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост", - сказал епископ Панкратий.
Как отмечается на сайте Валаамского монастыря, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы, а также Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году и последующий победы над ними.
Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске
12 августа, 08:31
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске
13 августа, 15:18
 
РелигияАляскаРоссияАмерикаВладимир ПутинДональд ТрампНиколай БалашовРусская православная церковьВалаамский монастырь
 
 
