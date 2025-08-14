Рейтинг@Mail.ru
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 14.08.2025
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации - РИА Новости, 14.08.2025
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации
Двое граждан Украины, спасаясь от мобилизации, решили уехать в соседнюю Словакию на электросамокатах, пограничники перехватили их всего в трехстах метрах от... РИА Новости, 14.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое граждан Украины, спасаясь от мобилизации, решили уехать в соседнюю Словакию на электросамокатах, пограничники перехватили их всего в трехстах метрах от цели, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что граждане пытались избежать "могилизации" (так в стране с иронией называют мобилизационные мероприятия), объехав пункты пропуска по пересеченной местности. Однако украинские пограничники заметили их при помощи камер наблюдения и задержали всего в трехстах метрах от границы. Задержанным грозит административная ответственность. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации

Двое украинцев пытались на электросамокатах сбежать от мобилизации в Словакию

© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое граждан Украины, спасаясь от мобилизации, решили уехать в соседнюю Словакию на электросамокатах, пограничники перехватили их всего в трехстах метрах от цели, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что граждане пытались избежать "могилизации" (так в стране с иронией называют мобилизационные мероприятия), объехав пункты пропуска по пересеченной местности. Однако украинские пограничники заметили их при помощи камер наблюдения и задержали всего в трехстах метрах от границы. Задержанным грозит административная ответственность.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
