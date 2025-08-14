https://ria.ru/20250814/ukraintsy-2035406661.html

В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Двое граждан Украины, спасаясь от мобилизации, решили уехать в соседнюю Словакию на электросамокатах, пограничники перехватили их всего в трехстах метрах от цели, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Двое мужчин пытались сбежать за границу на (электрических) самокатах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что граждане пытались избежать "могилизации" (так в стране с иронией называют мобилизационные мероприятия), объехав пункты пропуска по пересеченной местности. Однако украинские пограничники заметили их при помощи камер наблюдения и задержали всего в трехстах метрах от границы. Задержанным грозит административная ответственность. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

